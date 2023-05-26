Россияне ударили по медучреждению в Днепре: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - написал он.

Следует отметить, что тревогу в регионе объявили уже после взрыва.