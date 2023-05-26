Россияне ударили по медучреждению в Днепре: есть пострадавшие
Утром 26 мая российская оккупационная армия ударила по медучреждению в Днепре. В результате атаки есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - написал он.
Следует отметить, что тревогу в регионе объявили уже после взрыва.
- В ночь на 26 мая оккупанты совершили массированный обстрел Украины. В Днепре повреждены 3 предприятия и АЗС , есть пострадавший
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.14
Покупка 37.14Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное