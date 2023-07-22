Россияне ударили по Купянску: погибла женщина

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковщины", - говорится в сообщении.

22 июля российские террористы в очередной раз обстреляли город Купянск. В результате вражеской атаки погибла 57-летняя женщина.

Наступление российской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступали, но тщетно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил Обороны Украины.

19 июля сообщалось, что Силы обороны продолжают вести контрнаступление, по меньшей мере, на трех участках фронта. В то же время ВСУ завоевали тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Генштаб 22 июля сообщил , что на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.