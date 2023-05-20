Россияне ударили по Купянску на Харьковщине: пострадали двое гражданских
В субботу, 20 апреля, россияне атаковали Купянск на Харьковщине - травмированы двое гражданских мужчин
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Сегодня под вражеским огнем был г. Купянск. В результате обстрела пострадали два гражданских. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте",- написал чиновник.
Синегубов добавил, что из-за обстрела произошло возгорание травы, строительного мусора и вторичного сырья на площади около 800 кв.
- Днем 18 мая российская оккупационная армия нанесла удар по селу в Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.
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