Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Сегодня под вражеским огнем был г. Купянск. В результате обстрела пострадали два гражданских. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте",- написал чиновник.

Синегубов добавил, что из-за обстрела произошло возгорание травы, строительного мусора и вторичного сырья на площади около 800 кв.