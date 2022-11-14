Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине: ранены три человека
Утром 14 ноября россияне обстреляли из самоходной артиллерийской установки один из объектов критической инфраструктуры в Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие. Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги", – написал он.
Живицкий сообщил, что были прямые попадания в крышу, в результате чего в здании разбиты все окна. На месте работают пиротехники, поскольку на месте ушиба остались неразорванные снаряды.
Ночь накануне в Сумской области прошла без обстрелов.
- Ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего была повреждена линия электросетей.
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