Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине: ранены три человека

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие. Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги", – написал он.

Живицкий сообщил, что были прямые попадания в крышу, в результате чего в здании разбиты все окна. На месте работают пиротехники, поскольку на месте ушиба остались неразорванные снаряды.

Ночь накануне в Сумской области прошла без обстрелов.

Ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего была повреждена линия электросетей.

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