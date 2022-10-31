Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"В результате ракетных попаданий повреждены объекты энергетики гидроаккумулирующей электростанции в Днестровском районе. На местах работают следователи, прокуроры и экстренные службы", - говорится в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запарнюк на своей фейсбук-странице сообщил , что сегодня в 08:40 в результате ракетного удара поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Там произошло возгорание.

"Пожар локализован. 8 человек получили незначительные телесные повреждения (порезы), в медицинской помощи не нуждаются. Могу сказать, что все службы отработали слаженно и оперативно. Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины", - рассказал Запарнюк.

Он также добавил, что повреждения являются критическими. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Пострадавших среди населения нет.

Следует отметить, что ранее все ракеты россиян над Буковиной были сбиты ПВО. Это первое попадание за все время полномасштабного вторжения.

31 октября РФ нанесла массированный удар по территории Украины: пострадал Киев , Киевщина , Харьков , Черкасчина , Запорожье , Винницкая и Хмельницкая области.

В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие.

Из-за массированных ракетных ударов российской армии по Киеву 80% горожан остались без водоснабжения.