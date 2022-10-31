Первая ракетная атака по Буковине: повреждены объекты энергетики ГАЭС в Днестровском районе, 8 человек получили незначительные ранения
В понедельник, 31 октября, российские оккупанты впервые нанесли ракетный удар по Черновицкой области, в результате чего повреждены объекты энергетики гидроаккумулирующей электростанции в Днестровском районе
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"В результате ракетных попаданий повреждены объекты энергетики гидроаккумулирующей электростанции в Днестровском районе. На местах работают следователи, прокуроры и экстренные службы", - говорится в сообщении.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).
Ранее глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запарнюк на своей фейсбук-странице сообщил , что сегодня в 08:40 в результате ракетного удара поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Там произошло возгорание.
"Пожар локализован. 8 человек получили незначительные телесные повреждения (порезы), в медицинской помощи не нуждаются. Могу сказать, что все службы отработали слаженно и оперативно. Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины", - рассказал Запарнюк.
Он также добавил, что повреждения являются критическими. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Пострадавших среди населения нет.
Следует отметить, что ранее все ракеты россиян над Буковиной были сбиты ПВО. Это первое попадание за все время полномасштабного вторжения.
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