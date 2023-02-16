Россияне ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу ракетами Х-22, - Игнат

Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Сегодня именно Х-22 ракеты, 12 были выпущены из 6 самолетов в Курской области. Это террористические ракеты. Это оружие, которое приравнивается к террористической, когда ее выпускают по мирным густонаселенным городам", - сообщил спикер, говоря о ночной массированной атаке по Украине 16 февраля.

Юрий Игнат добавил, что масса боевой части таких ракет - около 950 кг, а возможная погрешность в попадании составляет 600 метров.

"Эти ракеты попали сегодня по нашим городам. Видим, что происходит в Павлограде. И взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. К сожалению, есть такие потери", - резюмировал он.