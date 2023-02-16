Россияне ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу ракетами Х-22, - Игнат
16 февраля российская армия ударила по Полтавщине: захватчики попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге ракетами Х-22, которые невозможно перехватить средствами ПВО
Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Сегодня именно Х-22 ракеты, 12 были выпущены из 6 самолетов в Курской области. Это террористические ракеты. Это оружие, которое приравнивается к террористической, когда ее выпускают по мирным густонаселенным городам", - сообщил спикер, говоря о ночной массированной атаке по Украине 16 февраля.
Юрий Игнат добавил, что масса боевой части таких ракет - около 950 кг, а возможная погрешность в попадании составляет 600 метров.
"Эти ракеты попали сегодня по нашим городам. Видим, что происходит в Павлограде. И взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. К сожалению, есть такие потери", - резюмировал он.
- Напомним, утром спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что в ночь на 16 февраля российские войска прибегли к комбинированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации, дронов и ракетоносителей. В частности, Россия выпустила по Украине восемь "калибров".
- В ночь на 16 февраля россияне атаковали Украину ракетами: есть попадание в критическую инфраструктуру Львовщины и объекты Днепропетровщины и Кировоградщины, в разных регионах работала ПВО.
- Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам критической инфраструктуры. Враг выпустил более 30 ракет: 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета Оникс".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также утвердил , что тактика атак россиян на критическую инфраструктуру Украины несколько изменилась: РФ стала использовать ложные цели, чтобы истощать ПВО.
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