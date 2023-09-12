Россияне ударили по Красногоровке и Авдеевке: 2 человека погибли, еще 3 ранены

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что Красногоровку российская армия обстреляла из артиллерии.

"Один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где жили 84-летняя женщина и 71-летний мужчина - оба человека погибли. Еще одна женщина 70 лет, которая в последнее время проживала с ними и помогала по хозяйству, получила ранения - с ожогами тела и контузией она госпитализирована", - говорится в сообщении.

По Авдеевке россияне ударили на рассвете. Осколочные ранения и переломы получили 82-летняя мать и 55-летняя дочь, которые находились в собственном доме. Женщин доставили в больницу.

Кроме того, в результате российских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.