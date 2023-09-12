Россияне ударили по Красногоровке и Авдеевке: 2 человека погибли, еще 3 ранены
Российские террористы утром 12 сентября обстреляли Красногоровку и Авдеевку Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще трое - получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что Красногоровку российская армия обстреляла из артиллерии.
"Один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где жили 84-летняя женщина и 71-летний мужчина - оба человека погибли. Еще одна женщина 70 лет, которая в последнее время проживала с ними и помогала по хозяйству, получила ранения - с ожогами тела и контузией она госпитализирована", - говорится в сообщении.
По Авдеевке россияне ударили на рассвете. Осколочные ранения и переломы получили 82-летняя мать и 55-летняя дочь, которые находились в собственном доме. Женщин доставили в больницу.
Кроме того, в результате российских обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
- За сутки понедельника, 11 сентября, российские террористы нанесли удары по 9 областям Украины. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще десять получили ранения.
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