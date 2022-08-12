Россияне ударили по Краматорску, есть жертвы

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

"Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации есть жертвы", - написал Гончаренко.

Впоследствии глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что по оперативной информации, точно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

"Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, загорелся пожар в частном секторе. На месте работают правоохранители и спасатели. Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить. Прошу всех: не будьте мишенью для россиян! Эвакуируйтесь вовремя!", - написал Кириленко.

Напомним, этой ночью по Краматорску оккупанты нанесли 11 ракетных ударов

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