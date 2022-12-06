Россияне ударили по Краматорску 4 ракетами: повреждены 39 жилых домов и школа вблизи города
Вечером 6 декабря Краматорск подвергся очередному вражескому обстрелу. Россияне выпустили по городу 4 ракеты
Об этом сообщили в Краматорском городском совете.
"Четыре ракеты ударили по Краматорску. Повреждения получили 39 частных домов, учебное заведение и промзона. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
Как добавили в Донецкой ОВА, вечером россияне ударили по школе под Краматорском. В этой школе в Малотарановке был обустроен пункт несокрушимости для местных жителей.
"Россияне прекрасно знают, что бьют по гражданским – ни на день они не отказываются от своей тактики террора против мирных людей. Здание существенно повреждено, но выстояло. Точные последствия удара еще устанавливаем", – написали в Донецкой ОВА.
- Вечером 6 декабря Кривой Рог подвергся ракетному удару по объекту промышленной инфраструктуры.
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