Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

"Четыре ракеты ударили по Краматорску. Повреждения получили 39 частных домов, учебное заведение и промзона. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Как добавили в Донецкой ОВА, вечером россияне ударили по школе под Краматорском. В этой школе в Малотарановке был обустроен пункт несокрушимости для местных жителей.

"Россияне прекрасно знают, что бьют по гражданским – ни на день они не отказываются от своей тактики террора против мирных людей. Здание существенно повреждено, но выстояло. Точные последствия удара еще устанавливаем", – написали в Донецкой ОВА.

Вечером 6 декабря Кривой Рог подвергся ракетному удару по объекту промышленной инфраструктуры.

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