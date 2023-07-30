Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области: есть погибший и раненые
Российские оккупанты в воскресенье, 30 июля, артиллерией атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще три человека получили ранения, среди них подросток
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что в 5:30 российские террористы нанесли ракетный удар по поселку Предтечино. В результате ракета попала в частный дом, под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм погиб на месте.
Также 30 июля в 14:15 оккупанты обстреляли Константиновку. По предварительным данным, российская армия использовала артиллерию. Поэтому 24-летний мужчина и 81-летняя женщина получили осколочные ранения.
По данным прокуроров, снарядами повреждено по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод.
Кроме этого, российские оккупанты в 19:20 кассетными боеприпасами снова атаковали Константиновку.
"Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище", - отметили прокуроры.
Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило 44-летнего мужчину, а на собственном подворье получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.
- В воскресенье, 30 июля, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате удара по селу Новодмитровка получила ранение одна женщина, ее забрали в больницу.
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