Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области: есть погибший и раненые

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что в 5:30 российские террористы нанесли ракетный удар по поселку Предтечино. В результате ракета попала в частный дом, под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм погиб на месте.

Также 30 июля в 14:15 оккупанты обстреляли Константиновку. По предварительным данным, российская армия использовала артиллерию. Поэтому 24-летний мужчина и 81-летняя женщина получили осколочные ранения.

По данным прокуроров, снарядами повреждено по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод.

Кроме этого, российские оккупанты в 19:20 кассетными боеприпасами снова атаковали Константиновку.

"Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище", - отметили прокуроры.

Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило 44-летнего мужчину, а на собственном подворье получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.