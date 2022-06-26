Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, РФ использовала стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, взлетающие из района Астрахани. На вооружении этих самолетов есть ракеты Х-101, которые могут доставать на расстояние до 5500 км.

"Такие ракеты сегодня были выпущены от четырех до шести. Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть фотоподтверждение одной, другие обломки сейчас ищут", - рассказал Игнат.

Он добавил, что оккупанты не впервые поражают ракетами гражданские объекты.

"Часто даже такие высокоточные ракеты, как Х-101, являющаяся одной из самых дорогих ракет на вооружении российской армии, попадают так, что гибнут мирные жители", - отметил Игнат, предположивший, что россияне целились в объекты критической инфраструктуры.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

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