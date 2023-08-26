Россияне ударили по Херсону: ранены две женщины
Днем субботы, 26 августа, российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате вражеских атак получили ранения две местные жительницы
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что от обстрелов российской армии по центру города травмирована 41-летняя женщина. Она получила контузию и ранение ноги. Ее доставили в больницу.
Кроме того, из-за атак РФ в течение дня по Херсону пострадала еще одна жительница - 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. В ОВА сообщают, что медики на месте оказали ей необходимую помощь.
- Кроме того, в ночь на 26 августа российские кафиры обстреляли поселок Ольговка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла пожилая женщина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.04Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное