Россияне ударили по Херсону: ранены две женщины

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что от обстрелов российской армии по центру города травмирована 41-летняя женщина. Она получила контузию и ранение ноги. Ее доставили в больницу.

Кроме того, из-за атак РФ в течение дня по Херсону пострадала еще одна жительница - 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. В ОВА сообщают, что медики на месте оказали ей необходимую помощь.