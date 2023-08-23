Россияне ударили по Херсону: пострадала 81-летняя женщина

Об этом сообщает Херсонская ОВА и Офис генпрокурора .

Отмечается, что россияне около 13:15 ударили по жилому дому, вероятно, из артиллерии. Один из снарядов попал в летнюю кухню, в результате чего 81-летняя херсонка получила ранение плеча и голени.

Женщину госпитализировали в медучреждение с ранениями средней тяжести.