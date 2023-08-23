Россияне ударили по Херсону: пострадала 81-летняя женщина
Российская оккупационная армия в среду, 23 августа, обстреляла Херсон, в результате чего ранения получила 81-летняя женщина
Об этом сообщает Херсонская ОВА и Офис генпрокурора .
Отмечается, что россияне около 13:15 ударили по жилому дому, вероятно, из артиллерии. Один из снарядов попал в летнюю кухню, в результате чего 81-летняя херсонка получила ранение плеча и голени.
Женщину госпитализировали в медучреждение с ранениями средней тяжести.
- В ночь с 22 на 23 августа российские террористы запустили ударные БПЛА в направлении Одесчины: в Подунавье было попадание по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу.
- 23 августа россияне ударили по школе в Ромнах Сумской области. Погибли директор, его заместитель, секретарь и библиотекарь, еще четыре человека получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.66
- EUR Покупка 41.15Продажа 42.28
- Актуальное
- Важное