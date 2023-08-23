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Обновлено

Россияне ударили по Херсону: пострадала 81-летняя женщина

23 августа, 2023 среда
15:24
Война с Россией

Российская оккупационная армия в среду, 23 августа, обстреляла Херсон, в результате чего ранения получила 81-летняя женщина

Об этом сообщает Херсонская ОВА и Офис генпрокурора .

Отмечается, что россияне около 13:15 ударили по жилому дому, вероятно, из артиллерии. Один из снарядов попал в летнюю кухню, в результате чего 81-летняя херсонка получила ранение плеча и голени.

Женщину госпитализировали в медучреждение с ранениями средней тяжести.

  • В ночь с 22 на 23 августа российские террористы запустили ударные БПЛА в направлении Одесчины: в Подунавье было попадание по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу.
  • 23 августа россияне ударили по школе в Ромнах Сумской области. Погибли директор, его заместитель, секретарь и библиотекарь, еще четыре человека получили ранения.
Украина
Россия
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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