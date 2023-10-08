Россияне ударили по Херсонщине - ранен ребенок
В воскресенье, 8 октября, россияне ударили по поселку Киндыйка на Херсонщине - ранена 11-летняя девочка
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Из-за очередного российского обстрела пострадал ребенок. Оккупанты ударили по поселку Киндыйка. Ранения получила 11-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины, огонь пришелся по территории вблизи церкви. Прокудин сообщил, что всего с начала суток на Херсонщине ранения разной степени получили 16 человек, среди которых - 9-месячный ребенок.
- Ночью и утром 8 октября российские оккупанты нанесли несколько ударов по населенным пунктам Херсонской области.
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