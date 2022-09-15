Россияне ударили по Харькову, - советница председателя облсовета.
Оккупанты снова обстрелили Харьков, в городе объявлена воздушная тревога
Об этом сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.
"Россияне нанесли удар по Харькову. Возможно, один из центральных районов. Все службы работают", – сообщила она.
Попова призвала жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".
- 14 сентября в эфире Эспрессо представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил , что военное руководство РФ бездумно бросает российские подразделения в Донецкой и Харьковской областях.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на 14 сентября на Харьковщине уволены он оккупации армии РФ около 388 населенных пунктов, это 8500 квадратных километров и 150 тысяч украинцев.
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