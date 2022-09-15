Россияне ударили по Харькову, - советница председателя облсовета.

Об этом сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

"Россияне нанесли удар по Харькову. Возможно, один из центральных районов. Все службы работают", – сообщила она.

Попова призвала жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

14 сентября в эфире Эспрессо представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил , что военное руководство РФ бездумно бросает российские подразделения в Донецкой и Харьковской областях.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на 14 сентября на Харьковщине уволены он оккупации армии РФ около 388 населенных пунктов, это 8500 квадратных километров и 150 тысяч украинцев.