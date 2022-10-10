Россияне ударили по Харькову

Об этом сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram.

"Враг наносит удары по Харькову. В городе взрывы. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях", - написал глава Харьковской ОГА.

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