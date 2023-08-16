Россияне ударили по Харьковщине, сработало ПВО
В среду, 16 августа, в Харьковской области сработало ПВО
О работе ПВО сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты в 16 часов нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. На эту минуту информации о пострадавших не поступало", - пишет Синегубов.
В результате обстрела есть возгорание частных и дачных домов. Вид вооружения, которое применила РФ, устанавливается.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 13:13. Она продолжалась до 16:16.
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- В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "Шахед" для обстрелов Одесской, Николаевской и Харьковской областей. Враг атаковал поселок Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области, повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. По предварительным данным, потерпевших нет.
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