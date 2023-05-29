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Обновлено

Россияне ударили по Харьковщине: пострадали пожилые люди, дети и беременная женщина

29 мая, 2023 понедельник
13:08
Война с Россией

Российская оккупационная армия 29 мая нанесла ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по пгт Ковшаровка Купянского района Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетой "Искандер", по пгт Ковшаровка Купянского района. Ранены три пожилые женщины - 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок", - написал он.

Также, по его информации, в поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

"Также обстреляно с. Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина", - написал Синегубов.

Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы.

Новости
Харковщина
Олег Синегубов
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