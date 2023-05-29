Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетой "Искандер", по пгт Ковшаровка Купянского района. Ранены три пожилые женщины - 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок", - написал он.

Также, по его информации, в поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

"Также обстреляно с. Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина", - написал Синегубов.

Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы.