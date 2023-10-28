Россияне ударили по Ивановке на Херсонщине: два человека ранены

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что по поселку Ивановка Генического района оккупанты ударили около 12:30.

"Ранены 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их доставили в медучреждение. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь", - рассказали в ОВА.