Россияне ударили по Ивановке на Херсонщине: два человека ранены
Российская оккупационная армия в субботу, 28 октября, обстреляла поселок Ивановка Херсонской области, в результате чего два человека получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Отмечается, что по поселку Ивановка Генического района оккупанты ударили около 12:30.
"Ранены 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их доставили в медучреждение. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь", - рассказали в ОВА.
- Утром того же дня в Херсоне были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты обстреляли город, в результате чего ранена местная жительница и повреждены дома.
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