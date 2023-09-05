Россияне ударили по Иванивке на Херсонщине: ранены две женщины
Российские террористы во вторник, 5 сентября, атаковали поселок Иванивка Херсонской области, в результате чего ранения получили две женщины
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По предварительной информации, Ивановку Бериславского района обстреляли из минометов. Травмы получили две женщины 53 и 73 лет, которые при обстреле находились во дворах своих домов.
"Обоих в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавших - минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток, конечностей", - говорится в сообщении.
- 3 сентября российская армия нанесла удар . удара по поселку Солнечному Херсонской области. В результате российских обстрелов ранения получил 11-летний ребенок.
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