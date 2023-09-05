Россияне ударили по Иванивке на Херсонщине: ранены две женщины

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По предварительной информации, Ивановку Бериславского района обстреляли из минометов. Травмы получили две женщины 53 и 73 лет, которые при обстреле находились во дворах своих домов.

"Обоих в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавших - минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток, конечностей", - говорится в сообщении.