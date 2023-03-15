Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова, разрушения потерпел интернат
В среду, 15 марта, россияне обстреляли Харьков, пострадала гражданская инфраструктура города, разрушения потерпел интернат, обошлось без жертв
Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.
Кроме интерната пострадал жилой дом. Терехов подчеркнул, что подопечных в интернате не было, работники заведения не пострадали. Он также отметил , что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта, исключительно жилые дома и городская инфраструктура.
"Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого пострадал жилой дом. Сейчас его обследуют, убираем последствия. Подопечных в интернате не было, были работники интерната, никто не пострадал, сейчас убираем разрушения. Этот интернат обслуживал людей с определенными жизненными. сложностями", - сказал он.
Ранее о взрыве в городе рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Враг еще раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.
- Во вторник, 14 марта, во время работы в поле на Харьковщине на мини взорвался тракторист. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.
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