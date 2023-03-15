Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.

Кроме интерната пострадал жилой дом. Терехов подчеркнул, что подопечных в интернате не было, работники заведения не пострадали. Он также отметил , что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта, исключительно жилые дома и городская инфраструктура.

"Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого пострадал жилой дом. Сейчас его обследуют, убираем последствия. Подопечных в интернате не было, были работники интерната, никто не пострадал, сейчас убираем разрушения. Этот интернат обслуживал людей с определенными жизненными. сложностями", - сказал он.

Ранее о взрыве в городе рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Враг еще раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.