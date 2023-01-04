Россияне ударили по городу Курахово Донецкой области, повреждена теплосеть

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, в результате удара повреждены окна, кровли и фасады частных домов в городе. Также повреждена теплосеть.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Во вторник, 3 января, кафиры обстреляли Курахово из артиллерии, повредив инфраструктуру водоснабжения. Также в результате удара два человека получили ранения, один человек погиб

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