Россияне ударили по двум объектам инфраструктуры Одесчины, областной центр остался без водоснабжения

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в telegram .

"В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", - написал Тимошенко.

В Одесском городском совете сообщили, что в городе пропало водоснабжение.

"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде отсутствует водоснабжение. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Возможны перебои со связью и сообщением из контакт-центра водоканала", - сообщил одесский оператор водоснабжения "Инфоксводоканал".

Также в Одессе из-за обесточивания была остановлена ​​работа общественного электротранспорта.

По информации КП "Теплоснабжение города Одессы", прекратили работу все городские котельные. Их работа будет возобновлена ​​после появления электро- и водоснабжения

5 декабря в Черкасской и Сумской областях введены аварийные отключения света в связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики, а в Кривом Роге электроснабжение исчезло частично.

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