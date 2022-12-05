Россияне ударили по двум объектам инфраструктуры Одесчины, областной центр остался без водоснабжения
В понедельник, 5 декабря, россияне нанесли ракетный удар и повредили два объекта инфраструктуры в Одесской области, областной центр остался без водоснабжения
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в telegram .
"В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", - написал Тимошенко.
В Одесском городском совете сообщили, что в городе пропало водоснабжение.
"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде отсутствует водоснабжение. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Возможны перебои со связью и сообщением из контакт-центра водоканала", - сообщил одесский оператор водоснабжения "Инфоксводоканал".
Также в Одессе из-за обесточивания была остановлена работа общественного электротранспорта.
По информации КП "Теплоснабжение города Одессы", прекратили работу все городские котельные. Их работа будет возобновлена после появления электро- и водоснабжения
- 5 декабря в Черкасской и Сумской областях введены аварийные отключения света в связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики, а в Кривом Роге электроснабжение исчезло частично.
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