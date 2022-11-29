Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы. Детали выясняются", - написал Резниченко.

Накануне Резниченко сообщил, что в результате удара по Днепру, который РФ нанесла 26 ноября, один человек погиб, 13 пострадали.

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