Россияне ударили по Днепру несколькими ракетами: попали в предприятие
Вечером 28 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру.
Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы. Детали выясняются", - написал Резниченко.
Накануне Резниченко сообщил, что в результате удара по Днепру, который РФ нанесла 26 ноября, один человек погиб, 13 пострадали.
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