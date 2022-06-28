В Днепре после российского обстрела ищут под завалами людей, разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - ОВА
28 июня российские войска обстреляли Днепр
Об этом городской голова Днепра Борис Филатов написал в Facebook .
"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", - написал он.
Впоследствии он сообщил, что россияне попали в станцию техобслуживания "Автодизель".
"Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами", - отметил Филатов.
Он добавил, что спасатели тушат пожар.
Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил , что в городе из-за удара разрушена железнодорожная инфраструктура и предприятие, а также горит сервисная компания.
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