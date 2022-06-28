В Днепре после российского обстрела ищут под завалами людей, разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - ОВА

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов написал в Facebook .

"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", - написал он.

Впоследствии он сообщил, что россияне попали в станцию техобслуживания "Автодизель".

"Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами", - отметил Филатов.

Он добавил, что спасатели тушат пожар.

Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил , что в городе из-за удара разрушена железнодорожная инфраструктура и предприятие, а также горит сервисная компания.