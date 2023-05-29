Россияне ударили по Днепропетровщине: есть погибший и раненые, среди них ребенок
Днем 29 мая российская оккупационная армия ударила по Синельниковскому району Днепропетровской области, в результате чего погибли и ранены мирные жители
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг ударил по Покровской громаде Синельниковского района. Есть погибший. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок", - написал он.
По уточненным данным, разрушены два частных дома, 30 – разбиты.
"Побиты также магазин и заправка", - написал Лысак.
Он отметил, что обследование территории продолжается. На месте работают все службы.
Из чего оккупанты совершили обстрелы, неизвестно.
- За прошедшие сутки оккупанты атаковали Марганецкую громаду на Днепропетровщине при помощи дрона-камикадзе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное