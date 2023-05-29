Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг ударил по Покровской громаде Синельниковского района. Есть погибший. Также пострадали 9 человек. Среди них 11-летний ребенок", - написал он.

По уточненным данным, разрушены два частных дома, 30 – разбиты.

"Побиты также магазин и заправка", - написал Лысак.

Он отметил, что обследование территории продолжается. На месте работают все службы.

Из чего оккупанты совершили обстрелы, неизвестно.