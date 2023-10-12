Россияне ударили по детской больнице в Херсоне

Об обстреле Херсона сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега! В центре и пригороде было несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Херсонской ОВА проинформировали , что россияне попали в детскую больницу. Мрочко уточнил , что речь идет о медучреждении в Днепровском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Из-за ситуации безопасности корпус не работал. Поэтому врачей и пациентов в здании не было", - рассказали в ОВА.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал , как выглядит детская больница после обстрела.