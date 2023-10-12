Россияне ударили по детской больнице в Херсоне
Российская оккупационная армия в четверг, 12 октября, ударила по детской больнице в Херсоне, в результате чего здание претерпело разрушения
Об обстреле Херсона сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
"Российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега! В центре и пригороде было несколько взрывов", - говорится в сообщении.
Впоследствии в Херсонской ОВА проинформировали , что россияне попали в детскую больницу. Мрочко уточнил , что речь идет о медучреждении в Днепровском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Из-за ситуации безопасности корпус не работал. Поэтому врачей и пациентов в здании не было", - рассказали в ОВА.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал , как выглядит детская больница после обстрела.
- Ночью 12 октября российские террористы нанесли удар по Чернобаевке и Белозерке Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения, среди них ребенок.
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