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Россияне ударили по детской больнице в Херсоне

12 октября, 2023 четверг
12:14
Война с Россией

Российская оккупационная армия в четверг, 12 октября, ударила по детской больнице в Херсоне, в результате чего здание претерпело разрушения

Об обстреле Херсона сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега! В центре и пригороде было несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Херсонской ОВА проинформировали , что россияне попали в детскую больницу. Мрочко уточнил , что речь идет о медучреждении в Днепровском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Из-за ситуации безопасности корпус не работал. Поэтому врачей и пациентов в здании не было", - рассказали в ОВА.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал , как выглядит детская больница после обстрела.

  • Ночью 12 октября российские террористы нанесли удар по Чернобаевке и Белозерке Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения, среди них ребенок.
Украина
Здоровье
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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