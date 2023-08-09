"Слуги" проталкивают в повестку дня законопроект об изъятии земли и недвижимости без суда, - Павленко

Денисенко о реакции украинцев на идею ограничить мужчинам выезд из Украины после войны: 1 млн поедет к женщинам, об этом должна быть дискуссия