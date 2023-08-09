Россияне ударили по детсаду в Херсоне, есть раненые
Российская оккупационная армия в среду, 9 августа, обстреляла детский сад в Херсоне, в результате чего ранен один человек
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что по детскому саду российская армия ударила из артиллерии. В результате вражеского обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь. Ему оказывают медицинскую помощь.
- За сутки вторника, 8 августа, российские военные нанесли удары по 9 областям Украины. В результате атак погибли 3 человека, 22 получили ранения разной степени тяжести.
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