Россияне ударили по Часовому Яру: погибли супруги, повреждены по меньшей мере 15 домов
Вечером 21 марта российская армия нанесла удар по Часовому Яру Донецкой области, в результате чего погибла супружеская пара, повреждены по меньшей мере 15 домов
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус, цитирует "Общественное" .
"Сегодня Часов Яр не только пострадал. Россияне разрушают, фактически уничтожают мой город. Стреляют всем подряд", - сказал Чаус.
Об обстреле города сообщила и спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева. По ее словам, обстрел предварительно велся из реактивной системы залпового огня "Торнадо".
Также Медведева рассказала "Суспильному", что по состоянию на 17:00 удалось выяснить, что в результате обстрела повреждено около 15 частных и многоэтажных домов. В результате попадания снаряда в один из домов погибла пожилая супружеская пара. Также один из жильцов многоквартирного дома получил ранения, его госпитализировали.
На обстрел города отреагировал руководитель офиса президента Андрей Ермак.
"Террор городов продолжается. Единственный выход - победа", - написал он.
- 18 марта в Донецкой области из города Часов Яр, который расположен неподалеку от Бахмута, эвакуировали всех детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное