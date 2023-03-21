Об этом сообщил начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус, цитирует "Общественное" .

"Сегодня Часов Яр не только пострадал. Россияне разрушают, фактически уничтожают мой город. Стреляют всем подряд", - сказал Чаус.

Об обстреле города сообщила и спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева. По ее словам, обстрел предварительно велся из реактивной системы залпового огня "Торнадо".

Также Медведева рассказала "Суспильному", что по состоянию на 17:00 удалось выяснить, что в результате обстрела повреждено около 15 частных и многоэтажных домов. В результате попадания снаряда в один из домов погибла пожилая супружеская пара. Также один из жильцов многоквартирного дома получил ранения, его госпитализировали.

На обстрел города отреагировал руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Террор городов продолжается. Единственный выход - победа", - написал он.