Россияне ударили по библиотеке в Херсоне: есть пострадавший
Утром понедельника, 9 октября, российские оккупанты нанесли удар по городу Херсон и попали в здание библиотеки. В результате атаки ранения получил горожанин
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
Отмечается, что обстрел города произошел около 10:30.
В результате попадания по зданию одной из библиотек, легкие ранения получил 55-летний мужчина.
Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
- Также накануне ночью русская армия обстреляла Антоновку Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб местный житель.
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