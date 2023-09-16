Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине: ранена женщина
Российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла город Берислав в Херсонской области, в результате чего ранена местная жительница
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Враг обстрелял один из многоквартирных домов города. 63-летняя женщина, которая в момент российской атаки находилась в своей квартире, получила ранения.
"В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
- 16 сентября российская армия нанесла удар по селам Петропавловка, Стрелечья и пгт Казачья Лопань Харьковской области. В результате атак два человека погибли, еще два получили ранения.
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