Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине: ранена женщина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Враг обстрелял один из многоквартирных домов города. 63-летняя женщина, которая в момент российской атаки находилась в своей квартире, получила ранения.

"В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.