Россияне ударили по Балаклее, есть погибший и раненые
В понедельник, 5 июня, россияне ударили по Балаклее, что на Харьковщине - один человек погиб, еще восемь получили ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В настоящее время на месте работают профильные службы.
"Российские оккупанты ударили по Балаклее. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых. На местах работают все профильные службы", - говорится в сообщении.
- Харьковская ОВА рассматривает принудительную эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов области из-за увеличения количества вражеских обстрелов.
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