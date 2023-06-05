Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В настоящее время на месте работают профильные службы.

"Российские оккупанты ударили по Балаклее. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых. На местах работают все профильные службы", - говорится в сообщении.