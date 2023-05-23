Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его данным, в Авдеевке сейчас остаются более 1700 жителей, и они ежедневно подвергают себя смертельной опасности. Учитывая это, чиновник призвал людей эвакуироваться.

"Возможности и средства для эвакуации есть. Все гражданские должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь - бесценна", - написал он.

Фото: Telegram Павла Кириленко