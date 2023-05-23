Россияне ударили по Авдеевке в Донецкой области: ранены по меньшей мере два человека
Днем 23 мая российская оккупационная армия нанесла удар по Авдеевке в Донецкой области управляемыми авиационными ракетами, в результате чего ранены по меньшей мере два человека
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
По его данным, в Авдеевке сейчас остаются более 1700 жителей, и они ежедневно подвергают себя смертельной опасности. Учитывая это, чиновник призвал людей эвакуироваться.
"Возможности и средства для эвакуации есть. Все гражданские должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь - бесценна", - написал он.
Фото: Telegram Павла Кириленко
- 22 мая в Авдеевке два человека получили ранения.
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