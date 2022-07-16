Россияне ударили по агрокомплексу на Черкасчине
Вечером в субботу, 16 июля 2022 года, российские оккупанты нанесли два удара по аграрному предприятию в Чигирине
Об этом в своем официальном телеграмм-канале сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Во время воздушной тревоги есть два взрыва в одном из сел Чигиринской тергромады", - отметил чиновник.
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По словам Табурца, "враг попал в сельхозпредприятие".
"На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота", - добавил руководитель Черкасской области.
- Согласно открытым данным, 16 июля воздушная тревога в пределах Черкасской области продолжалась с 16:22 до 17:51.
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