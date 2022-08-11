Россияне ударили по 4 районам Днепропетровщины: три человека погибли, 9 пострадали, в том числе ребенок
Россияне в ночь на 11 августа в Днепропетровской области обстреляли дома, школы, магазины, электролинии, убили трех человек, ранили еще 9
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район из "градов" - всего зафиксировали 120 "прилетов". Сначала было известно о двух погибших и 7 раненых, в том числе 13-летней девочке. Однако позже глава ОВА написал в телеграмме , что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека.
В Никополе повреждено более 40 многоэтажек, разрушены 5 квартир. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Также обстреляли три школы, несколько магазинов, гаражи и автомобили, перебили линию электропередачи и оставили без света более 6 тыс. горожан.
В Красногригорьевской общине оккупанты разрушили 14 домов, амбулаторию, магазин и стадион. В результате обстрелов до тысячи людей не имеют света.
В Криворожском районе россияне из "ураганов" ударили по Зеленодольскому обществу и вызвали пожары. Спасатели потушили огонь. Люди не пострадали.
В Синельниковском районе оккупанты били по Великомихайловской общине и повредили мельницу и дома. Пострадали супруги, женщину госпитализировали.
По Днепровскому району захватчики нанесли ракетный удар. Масштабы разрушений выясняются.
- В ночь на 10 августа в Днепропетровской области убили 13 гражданских , ранили 26, обстреляли более 30 домов, общежитие, электролинии.
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