Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Два прилета Харьковом. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - написал Терехов.

В свою очередь Синегубов уточнил, что вражеские удары прогремели в 8:00 утра в Харькове и Чугуевском районе. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попадания. Информация уточняется", - добавил он.

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