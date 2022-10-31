Россияне ударили по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Два прилета Харьковом. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - написал Терехов.
В свою очередь Синегубов уточнил, что вражеские удары прогремели в 8:00 утра в Харькове и Чугуевском районе. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.
"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попадания. Информация уточняется", - добавил он.
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