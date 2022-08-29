Россияне ударили кассетными боеприпасами по одному из районов Харькова: есть раненый
Утром 29 августа войска РФ обстреляли Киевский район Харькова. Повреждения получили дома, есть раненый
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били "кассетниками" в частном секторе", - написал Терехов.
Впоследствии о поврежденных жилых домах и раненом 77-летнем мужчине рассказал Синегубов.
Вчера, 28 августа, около 20:00 российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по центру Харькова. Частично разрушены административные здания в центре города. Никто не пострадал.
За прошедшие сутки продолжались вражеские обстрелы и населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Разрушены гаражи.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека – в Харьковском и Богодуховском районах.
"На линии столкновения враг продолжает массированно применять реактивную и ствольную артиллерию, танки и боевые машины против позиций наших защитников. Россияне ведут воздушную разведку с помощью БпЛА, и точечно используют боевую авиацию. Наши защитники надежно держат оборону, открывая ответный огонь". попытались наступать в районе Светличного, но отступили с потерями", - добавил глава ОВА.
- Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупантынанесли ракетный удар по Харькову .
- 28 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Харькова, повреждено административное здание.
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