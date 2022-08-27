Россияне ударили кассетным "ураганом" по промзоне Харькова

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий", – отметил он.

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По словам мэра Харькова, россияне "ударили кассетным "ураганом".

"Пострадавших и пожаров нет", - подчеркнул Терехов.

Напомним, Кабмин выделил более 1,4 млрд грн для создания резервных фондов на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры во время отопительного сезона.

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