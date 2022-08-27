Россияне ударили кассетным "ураганом" по промзоне Харькова
Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий", – отметил он.
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По словам мэра Харькова, россияне "ударили кассетным "ураганом".
"Пострадавших и пожаров нет", - подчеркнул Терехов.
- Напомним, Кабмин выделил более 1,4 млрд грн для создания резервных фондов на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры во время отопительного сезона.
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