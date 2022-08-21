Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграме.

Как говорится в сообщении, 21 августа российская армия обстреляла гражданскую инфраструктуру Криворожского района. По предварительной информации, пострадали 6 человек, из них один - ребенок.

"Оккупационные войска Российской Федерации продолжают терроризировать наши общины. Из "ураганов" ударили по Зеленодольской ТГ в Криворожском районе. Предварительно, в результате обстрела пострадали шесть человек, из них один - ребенок", - пишет Лукашук.

Чиатйте также: Только каждый 20-й российский ракетный удар нанесен по военному объекту, остальные 19 - попадания в жилые дома, школы, университеты и больницы.

Глава Днепропетровского облсовета сообщил, что есть повреждения жилых домов и здания детсада. В настоящее время дополнительная информация уточняется.

Оккупанты ночью обстреляли город Зеленодольск и села Марьянское и Большая Костромка, попали в Зеленодольскую ТЭЦ и большой элеватор.

Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, сообщил о вражеских обстрелах в ночь на 12 мая громад Криворожского района запрещенными боеприпасами. В 7 утра Зеленодольская громада обстреляна из "ураганов".

На Днепропетровщине 8 июля оккупанты обстреляли две громады, повредили дом, попали в дачный массив и парковую зону.

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