Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу - готовят к операции", - написал он.

По данным чиновника, российские снаряды тоже повредили дома.

В ночь на 11 декабря россияне трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего были повреждены дома, электросеть и газопровод.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb