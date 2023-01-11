Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу на Днепропетровщине: ранен мужчина
Днем 11 января российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу Днепропетровской области, в результате чего ранение получил 26-летний мужчина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу - готовят к операции", - написал он.
По данным чиновника, российские снаряды тоже повредили дома.
- В ночь на 11 декабря россияне трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего были повреждены дома, электросеть и газопровод.
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