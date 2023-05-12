Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне ударили по городу из "смерчей" и артиллерии - повредили 28 частных домов, 2 многоэтажки, магазин и 2 газопровода", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один человек получил ранения.

Фото: Донецкая ОВА

По словам Кириленко, Константиновка постоянно находится под российскими обстрелами, оставаться там небезопасно. Также глава призвал жителей Константиновки эвакуироваться в безопасное место.