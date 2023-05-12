Россияне ударили из "смерчей" по Константиновке: повреждены 28 домов и 2 многоэтажки, 1 человек ранен
Российские военные 12 мая ударили из "смерчей" и артиллерии по городу Константиновке в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Россияне ударили по городу из "смерчей" и артиллерии - повредили 28 частных домов, 2 многоэтажки, магазин и 2 газопровода", - говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела один человек получил ранения.
Фото: Донецкая ОВА
По словам Кириленко, Константиновка постоянно находится под российскими обстрелами, оставаться там небезопасно. Также глава призвал жителей Константиновки эвакуироваться в безопасное место.
- Начальник отдела коммуникации полиции Донбасса Александра Гаврилко подчеркнула, что необходимо ускорить эвакуацию из прифронтовых городов Донетчины.
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