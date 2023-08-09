Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По предварительным данным, обстрел произошел из ствольной артиллерии примерно в 09:20.



От взрывов пострадали трое селян от 53 до 57 лет. Мужчину и одну из женщин российская атака застала в магазине, еще одну жительницу – в собственном доме.



Пострадавшие получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести. Парамедики оказали им первичную помощь на месте происшествия и затем отвезли в больницу.

Кроме этого, от попаданий российских снарядов поврежден частный дом, хозяйственное сооружение и торговый объект.