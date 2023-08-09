Россияне ударили из артиллерии по селу в Донецкой области: ранены трое мирных жителей
В среду, 9 августа, российская армия из ствольной артиллерии обстреляла село Николаевка Константиновской общины Донецкой области, в результате чего ранены трое человек
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По предварительным данным, обстрел произошел из ствольной артиллерии примерно в 09:20.
От взрывов пострадали трое селян от 53 до 57 лет. Мужчину и одну из женщин российская атака застала в магазине, еще одну жительницу – в собственном доме.
Пострадавшие получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести. Парамедики оказали им первичную помощь на месте происшествия и затем отвезли в больницу.
Кроме этого, от попаданий российских снарядов поврежден частный дом, хозяйственное сооружение и торговый объект.
- В сутки вторника, 8 августа, российские военные обстреляли 9 областей Украины. В результате атак погибли 3 человека, 22 получили ранения разной тяжести.
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