Россияне ударили из артиллерии по пригороду Купянска
17 сентября около 12:00 российские военнослужащие из артиллерии обстреляли село Подолы Харьковской области. Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, 17 сентября около 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы, расположенное в пригороде Купянска Харьковской области. По предварительным данным, враг нанес огненное поражение из артиллерии.
Сообщается, что зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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В ночь с 16 на 17 сентября российские террористы нанесли ракетные удары по городу Харьков. Кроме того, в Одесской области есть попадания по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу.
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