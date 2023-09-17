Россияне ударили из артиллерии по пригороду Купянска

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 17 сентября около 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы, расположенное в пригороде Купянска Харьковской области. По предварительным данным, враг нанес огненное поражение из артиллерии.

Сообщается, что зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).