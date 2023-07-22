Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Около десяти часов утра обстрелы потерпели один из поселков Краснопольской общины. Было зафиксировано 14 взрывов", - говорится в сообщении.

В результате российского обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

В ОВА добавили, что были разрушены дома людей и объекты гражданской инфраструктуры.