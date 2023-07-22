Россияне ударили из артиллерии по поселку на Сумщине: один погибший, есть раненые
Российская оккупационная армия в среду, 22 июля, обстреляла из артиллерии один из поселков Краснопольской общины Сумской области, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"Около десяти часов утра обстрелы потерпели один из поселков Краснопольской общины. Было зафиксировано 14 взрывов", - говорится в сообщении.
В результате российского обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.
В ОВА добавили, что были разрушены дома людей и объекты гражданской инфраструктуры.
- В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины .
- 14 июля заместитель Сумской районной администрации Владимир Бицак в эфире Эспрессо рассказал , что уже составляются списки людей, желающих эвакуироваться из приграничных общин Сумщины из-за постоянных обстрелов с территории РФ.
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