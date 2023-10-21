Россияне ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине: погиб человек
В субботу, 21 октября, российские террористы атаковали из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеского удара погиб человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация об обстреле и жертве уточняется.
- В ночь на 16 октября Россия нанесла удар по Днепропетровщине с использованием ракет, артиллерии и РСЗО "Град". Есть попадания по частным предприятиям и жилому сектору.
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