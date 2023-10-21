Россияне ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине: погиб человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об обстреле и жертве уточняется.