Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне ударили дроном по машине с гражданскими в Бериславе: есть погибшая

Россияне ударили дроном по машине с гражданскими в Бериславе: есть погибшая

13 октября, 2023 пятница
12:18
Война с Россией

13 октября российская оккупационная армия ударила дроном по машине с гражданскими в Бериславе Херсонской области, в результате чего погибла женщина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Дроном-камикадзе оккупанты попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии", - написал он.

Также в результате сброса гранаты из беспилотника пострадали два человека, в том числе 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"У другого мужчины – акубаротравма, ранение конечностей, головы, спины", – рассказал Прокудин.

Трагедию в Бериславе прокомментировал руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Эта сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты... Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские - оптика БПЛА позволяет это сделать. Но целью россиян является геноцид" . Их ненависть ко всему украинскому, к нашему народу, переросла в террористические методы ведения войны", - написал он.

Ермак также сравнил действия исламистов в Израиле с действиями русских оккупантов.

"То же самое, что происходит в Израиле, россияне совершали с первых дней широкомасштабного вторжения в Украине и продолжают эти террористические действия сейчас", - подчеркнул руководитель ОП.

"Сегодня мы должны объединиться и давать жесткий ответ. Террор понимает только силу", - добавил он.

Украина
Херсонщина
окупанти
Андрей Ермак
Читайте также:
12 октября, 2023 четверг
В Киеве на блокпосте военный выстрелил в колеса автомобиля, который водитель не остановил по требованию
корабель "Павел Державін"
12 октября, 2023 четверг
"Это новейший корабль ближней морской зоны": в ВМС рассказали подробности о поврежденнном судне "Павел Державин" Черноморского флота РФ
ЗСУ
13 октября, 2023 пятница
Армия РФ продвинулась возле Авдеевки на 4,5 кв. км, оккупанты терпят большие потери, - ISW
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 октября
12:16
Территориальные уступки Украины считают недопустимыми 80% респондентов, даже если это означает длительную войну, - опрос КМИС
12:16
В заложниках у ХАМАС могут быть украинцы, – посол в Израиле Корнийчук
12:06
Стало известно, когда в Киеве начнутся осенние каникулы и сколько будут продолжаться
12:01
Министр обороны США Остин приехал в Израиль
11:50
ПриватБанк будет отправлять платежные карты по почте в ряд стран Европы: список
11:44
В субботу до +25 °C, однако в воскресенье ожидается похолодание: прогноз на выходные от Натальи Диденко
11:43
Квартира в столичных Липках за 1000 грн в месяц: НАПК составил протокол на председателя Верховного Суда Князева
11:33
РФ вывела в Черное море 6 кораблей, один из них – ракетоноситель
11:25
Чарльз Браун
Подготовка военных и восстановление подразделений: Залужный впервые поговорил с новым командующим армией США Брауном
11:22
Инфографика
Курс валют на 13 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
11:19
В Украине обесточены 483 населенных пункта, из них 4 – из-за непогоды: ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 октября
11:07
Как недобропорядочные судьи убегают в почетную отставку
10:51
Обновлено
РФ ударила по центру Покровска: по меньшей мере один человек погиб, 13 ранены
10:44
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возле Авдеевки третий день вражеские авиаудары, артобстрелы, атаки наземных сил, ситуация напоминает Бахмут, - Згурец об обострении на фронте
10:43
Дональд Трамп
Трамп назвал министра обороны Израиля дураком, а Хезболлу "очень умной", Белый дом и влиятельные республиканцы отреагировали
10:42
Смартфон
В Минцифри заявили о критической ситуации с интернет-провайдерами в Киеве: не готовы к обесточениям
10:32
Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: правоохранители задержали одессита
10:12
Минздрав расширил список специалистов, которые могут производить переливание крови от донора
10:06
Эксклюзив
Горловское направление связано с Авдеевским, враг усилил обстрелы, техника идет неустанным потоком, - военный Иевлев
09:50
луна
"Дороги на Луне": ученые планируют "растопить" лунную пыль и сделать спутник Земли более доступным для исследований
09:37
Лидер гонки за должность спикера Палаты представителей США Скализ снял свою кандидатуру. Причина
09:36
В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми
09:33
Эксклюзив
"Ситуация вокруг Авдеевки близка к критической": майор МВД Морозов рассказал о новой тактике врага
09:33
Укрзализныци не хватает 30% персонала, по некоторым направлениям – до 50%, - Лященко
09:17
Эксклюзив
Разминирование Черного моря касается всех стран, имеющих выход к воде, - Гуменюк
09:14
ВАКС утвердил соглашение прокурора с адвокатом, которого вместе с экспредседателем Верховного Суда разоблачили на взятке $2,7 млн
09:07
Британская разведка считает, что РФ накапливает ракеты для атак зимой по Украине
09:06
Эксклюзив
В Купянском районе оккупанты активно штурмуют украинские позиции, но ВСУ контролируют ситуацию, - и.о. начальника РВА
08:58
Обзор
В Польше пройдут самые важные выборы с 1989 года, немцы боятся, что ВСУ уничтожат их ракетами Крымский мост. Акценты мировых СМИ 13 октября
08:40
Боевики ХАМАС собирали пожертвования в криптовалюте из-за соцсетей, - CNN
08:40
Ташева: государство не будет преследовать жителей ТОТ за получение паспорта РФ
08:35
нефть
Нефть Brent подорожала до $86,50 за баррель на фоне ужесточения санкций США против РФ
08:26
Интервью
Внимание к Украине в американском обществе сейчас на четвертом месте, - Питер Померанцев
08:19
OPINION
Николай Княжицкий
15 октября – премьера фильма о запрете деятельности российской церкви
08:07
Инфографика
Силы обороны ликвидировали 1030 окупантов, 26 танков и 44 артсистемы, - Генштаб
07:55
Число погибших в Газе превысило 1500 человек
07:55
За 30 лет Антарктида потеряла 7,5 трлн тонн льда, - ученые
07:35
Авианосец США прибыл в Южную Корею, несмотря на угрозы КНДР
07:23
Латвия
Латвия закрывает КПП на границе с РФ, который Кремль определил пунктом въезда украинцев
07:10
Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора в Газе и Ливане
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV