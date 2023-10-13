Россияне ударили дроном по машине с гражданскими в Бериславе: есть погибшая

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Дроном-камикадзе оккупанты попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии", - написал он.

Также в результате сброса гранаты из беспилотника пострадали два человека, в том числе 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"У другого мужчины – акубаротравма, ранение конечностей, головы, спины", – рассказал Прокудин.

Трагедию в Бериславе прокомментировал руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Эта сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты... Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские - оптика БПЛА позволяет это сделать. Но целью россиян является геноцид" . Их ненависть ко всему украинскому, к нашему народу, переросла в террористические методы ведения войны", - написал он.

Ермак также сравнил действия исламистов в Израиле с действиями русских оккупантов.

"То же самое, что происходит в Израиле, россияне совершали с первых дней широкомасштабного вторжения в Украине и продолжают эти террористические действия сейчас", - подчеркнул руководитель ОП.

"Сегодня мы должны объединиться и давать жесткий ответ. Террор понимает только силу", - добавил он.