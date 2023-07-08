Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне ударили дронами по Кривому Рогу: возникли два пожара, есть раненый
Обновлено

Россияне ударили дронами по Кривому Рогу: возникли два пожара, есть раненый

8 июля, 2023 суббота
09:12
Война с Россией

Российские войска ночью 8 июля совершили атаку беспилотниками по Кривому Рогу. В результате возникли пожары, 26-летний мужчина получил ранения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что сразу произошло два пожара. Огонь охватил 360 кв. м. Уничтожено несколько складских помещений, испорчено оборудование и автомобили.

Кроме этого, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила в эфире Еспресо, что враг совершил атаку БПЛА.

"5 было уничтожено в нашей зоне ответственности, но есть и попадание в Криворожском районе. Сельскохозяйственное предприятие, есть гражданский пострадавший. Разрушены складские помещения, разбито оборудование", - отметила Гуменюк.

В Воздушных Силах Украины сообщили, что враг атаковал иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск, Краснодарский край.
В результате боевой работы силы ПВО уничтожили 5 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
"Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине. Предварительно, без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации!" – отметили в сообщении.

  • Ночью 22 июня в результате российского обстрела в Криворожском районе повреждены 10 домов, перебиты газопровод, водопровод и линии электропередачи.
Украина
Кривой Рог
Днепропетровщина
Читайте также:
Окупанти на ЗАЕС
7 июля, 2023 пятница
Россия должна немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, - США в ОБСЕ
Дмитро Снєгирьов
6 июля, 2023 четверг
На саммите НАТО Украина может получить статус основного союзника США вне Альянса, - военный эксперт Снегирев
Сергій Лавров
7 июля, 2023 пятница
NBC: Лавров провел с эксчиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине. В Госдепе отреагировали
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 июля
09:14
Эксклюзив
Кассетные боеприпасы станут фактором, который будет деморализовать врага, - боец ВСУ Иевлев
09:04
Посланец Путина прибыл на ЗАЭС: в ГУР объяснили цель визита
08:53
Зеленский на Змеином: "Я хочу поблагодарить именно отсюда каждого воина за эти 500 дней"
08:35
Обзор
Блоха инженера Куна, всякая всячина Махно и другая любовная путаница – 5 книг о поисках себя
08:16
Эксклюзив
Россияне в глубокой обороне в Херсонской области, - Гуменюк
08:12
Силы обороны добились значительных тактических успехов в районе Бахмута, - ISW
08:03
За сутки армия РФ потеряла в Украине 630 солдат, 4 танка и 2 средства ПВО, - Генштаб
08:01
OPINION
Кассетные боеприпасы для Украины. Почему у "миротворцев" переполох?
07:16
За сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений, авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
06:51
Компания-оператор АЭС "Фукусима-1" получила разрешение на сброс обеззараженной воды в море
06:14
Швейцария договорилась с Италией по поставкам газа
05:45
Англия - Испания: где и когда смотреть финал молодежного ЧЕ по футболу
05:15
Байден перед саммитом НАТО высказал позицию по вступлению Украины в Альянс
03:44
В "Челси" выбирают нового капитана: известно имя главного претендента
02:38
В Киеве произошел сбой в работе уведомлений о воздушной тревоге: заявление военной администрации
02:14
Эрдоган заявил о желании продлить "зерновое соглашение" на 2 года
01:33
Обновлено
сирена
Ситуация в ночь на 8 июля: ВС предупредили об угрозе БПЛА и баллистики
01:22
Россия заявила об атаке беспилотников на Воронеж
00:45
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
00:40
Залужный посетил группировку войск "Хортица" и "Таврия"
00:31
Обзор
50 лет Залужному! 20 фактов из жизни "Железного Генерала"
00:24
Эксклюзив
Внезапно умерший белорусский министр был причастен к посадке самолета с Протасевичем, – советник Тихановской Вячорка
00:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 7 июля
00:11
Марк Рютте
Правительство Рютте в Нидерландах уходит в отставку из-за проблемы мигрантов
2023, пятница
7 июля
23:44
Пентагон
Украинцы ищут слабые места в линии обороны РФ: главное впереди, - Пентагон о контрнаступлении ВСУ
23:35
Эксклюзив
У Пригожина огромное доверие Путина, они договорились, - российский оппозиционер Пономарев
23:31
Обновлено
США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов Байден и Зеленский прокомментировали
23:24
Михаил Фридман
Украина на следующей неделе может национализировать банк российского олигарха Фридмана, - Bloomberg
23:09
Свитолина победила эксчетвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Уимблдона
22:38
Петиция о сохранении украинского дубляжа собрала необходимые 25 тыс. голосов за 4 дня
22:21
Обновлено
Зеленский прибыл в Турцию и встретился с Эрдоганом
22:14
Эксклюзив
Кассетными боеприпасами мы сможем нивелировать преимущество врага в личном составе, - военный эксперт Грабский
21:58
Эксклюзив
Большое количество людей из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, – младший сержант ВСУ Гудыменко
21:44
Рекордный штраф: в Китае интернет-компания должна заплатить больше $980 млн
21:26
Цуренко победила во втором по продолжительности матче в истории Уимблдона и побила рекорд турнира
21:11
Эксклюзив
НАТО должно объявить, что Украина вступит в Альянс сразу после завершения активной фазы боев, - военный эксперт Мусиенко
21:02
Эксклюзив
Почти на всей линии фронта россияне пытаются наступать и контратаковать, - полковник СБУ Костенко
21:02
Правительство утвердило процедуру предоставления статуса УБД гражданским
20:48
Легендарный голкипер ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Следует говорить не о скорости наступления, а о его темпе: военные итоги недели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV