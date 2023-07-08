Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что сразу произошло два пожара. Огонь охватил 360 кв. м. Уничтожено несколько складских помещений, испорчено оборудование и автомобили.

Кроме этого, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила в эфире Еспресо, что враг совершил атаку БПЛА.

"5 было уничтожено в нашей зоне ответственности, но есть и попадание в Криворожском районе. Сельскохозяйственное предприятие, есть гражданский пострадавший. Разрушены складские помещения, разбито оборудование", - отметила Гуменюк.

В Воздушных Силах Украины сообщили, что враг атаковал иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск, Краснодарский край.

В результате боевой работы силы ПВО уничтожили 5 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

"Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине. Предварительно, без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации!" – отметили в сообщении.