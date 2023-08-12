Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: без пострадавших
Утром субботы, 12 августа, российская армия атаковала город Кривой Рог на Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются", - написал он.
Также о взрывах в городе сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он подтвердил, что по состоянию на 10:45 погибших в результате российского удара нет.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.
Глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко отметил, что сегодня враг ударил по Криворожскому району двумя ракетами. По его словам, самое главное, что никто не пострадал.
Он также призвал не снимать и не выкладывать кадры прилетов в социальных сетях.
"Не помогайте врагу сориентироваться", - подчеркнул Ситниченко.
- Кроме того, российские террористы утром 12 августа ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. В результате атаки погиб полицейский, еще 12 человек получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное