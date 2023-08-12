Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются", - написал он.

Также о взрывах в городе сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он подтвердил, что по состоянию на 10:45 погибших в результате российского удара нет.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

Глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко отметил, что сегодня враг ударил по Криворожскому району двумя ракетами. По его словам, самое главное, что никто не пострадал.

Он также призвал не снимать и не выкладывать кадры прилетов в социальных сетях.

"Не помогайте врагу сориентироваться", - подчеркнул Ситниченко.