В Офисе генпрокурора проинформировали , военные РФ атаковали Орехов 9 июля около 13:20.

Там уточнили, что ранения получили 13 человек.

Об ударе РФ по Орехову сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому кварталу, где местным жителям в то время оказывали гуманитарную помощь.

Три женщины, 43, 45, 47 лет, и 47-летний мужчина погибли на месте. Еще 11 местных с ранениями разной степени тяжести госпитализировали.

В МВД уточнили , что удар произошел по Ореховской общеобразовательной школе, авиабомба разрушила здание дотла.

"Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, которые находились внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются спасательные работы, саперы устанавливают тип боеприпаса.