Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне ударили авиабомбой по месту выдачи гумдопомощи в Орехове: 4 человека погибли, 13 ранены
Обновлено

Россияне ударили авиабомбой по месту выдачи гумдопомощи в Орехове: 4 человека погибли, 13 ранены

10 июля, 2023 понедельник
10:11
Война с Россией

Российская оккупационная армия ударила по школе в Орехове Запорожской области, где горожане получали гуманитарную помощь, в результате чего четыре человека погибли и еще тринадцать получили ранения

В Офисе генпрокурора проинформировали , военные РФ атаковали Орехов 9 июля около 13:20.

Там уточнили, что ранения получили 13 человек.

Об ударе РФ по Орехову сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому кварталу, где местным жителям в то время оказывали гуманитарную помощь.

Три женщины, 43, 45, 47 лет, и 47-летний мужчина погибли на месте. Еще 11 местных с ранениями разной степени тяжести госпитализировали.

В МВД уточнили , что удар произошел по Ореховской общеобразовательной школе, авиабомба разрушила здание дотла.

"Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, которые находились внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются спасательные работы, саперы устанавливают тип боеприпаса.

  • 9 июля российские военные обстреляли жилой квартал Херсона, ранения получила 66-летняя женщина.
Украина
Читайте также:
легіон "Свобода Росії"
8 июля, 2023 суббота
Легион "Свобода России" анонсировал новую операцию на территории РФ
Ердоган і Путін
9 июля, 2023 воскресенье
"Эрдоган показал свое отношение к Путину": бывший военный прокурор Чумак об освобождении командиров из "Азовстали"
Андрій Ярмоленко, збірна України
8 июля, 2023 суббота
Ярмоленко забил первый гол по возвращении в "Динамо". Видео
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
10 июля
10:42
Готовил ракетный удар по военному госпиталю: в Николаевской области СБУ задержала информатора
10:31
Коллекцию книг барабанщика The Rolling Stones выставили на аукцион
10:30
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 10 июля
10:09
OPINION
Россия пугает мир ядерной палкой в преддверии саммита стран НАТО
10:08
Разведка Британии объяснила высокую смертность российских солдат на войне в Украине
10:03
Эксклюзив
Сергей Згурец
Оборона противника хрупкая, перемалывание артиллерией линии защиты – это вопрос времени, - Згурец
09:51
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 4 человека погибли, 18 получили ранения. Ситуация в регионах
09:46
Угрожающие направления на севере Украины крепче прикроют инженерными заграждениями, - Наев
09:35
Эксклюзив
Украинцы увидят тактические успехи ВСУ на Бахмутском направлении, – майор Кудряшов
09:21
Портрет однорукого ветерана, авторство которого было неизвестно 6 десятилетий, оказался ранней работой художника Гейнсборо
09:17
Около 200 видов птиц строят гнезда из человеческого мусора, угрожающего их потомству, - ученые
08:52
ВСУ освободили на Бахмутском направлении 24 км², на юге – 169 км²
08:45
Китай призвал США к "практическим действиям" по санкциям
08:17
Искандер-М
Ночью россияне атаковали баллистикой объект инфраструктуры Николаева
08:14
Обзор
"Не дайте Украине вступить в НАТО": что готовит саммит в Вильнюсе и кто против вступления Киева в Альянс
08:04
OPINION
Сложная игра Эрдогана
07:58
Инфографика
Россия потеряла в Украине 440 солдат, 7 танков и 5 артсистем в сутки, - Генштаб ВСУ
07:53
КНДР обвинила самолеты-разведчики США в нарушении воздушного пространства и пригрозила последствиями
07:45
Курт Волкер
Волкер по поводу заявления Байдена о неготовности Украины к Альянсу: это НАТО не готово принять Украину
07:42
Япония
Японию накрыли аномальные ливни: по меньшей мере один человек погиб
07:23
ООН предупреждает о вероятности тотальной гражданской войны в Судане
07:21
Китай отправил в космос новый экспериментальный спутник
06:50
На полигоне Алтайского края РФ тренируются более 300 новобранцев: среди них наркозависимые, заболевшие гепатитом и бывшие заключенные
06:31
ЧВК Вагнер
ISW: Решение Путина не ликвидировать ЧВК Вагнера ставит его в неудобное положение
05:56
"Не можем стоять на пути США": Штайнмайер поддержал решение о передаче кассетных боеприпасов Украине
05:26
Членство Украины и Швеции в НАТО и предоставление F-16: Байден побеседовал с Эрдоганом
01:10
Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на захваченных территориях Запорожской области, - Федоров
00:50
Затопленные автомобили. Сочи, ночь с 9 на 10 июля 2023 года
Вода в транспорте, затопленные машины и звук сирены. Сочи накрыло мощным ливнем
00:13
Когда ВСУ дойдут до Крыма, Путин захочет переговоров, - Зеленский
00:00
Правоохранители из Европы предупредили российскую оппозицию о повышенной опасности
2023, воскресенье
9 июля
23:45
Верующих Московского патриархата сегодня в Киево-Печерскую лавру пускали по паспортам
23:43
ЗАЭС и ядерная опасность: Зеленский высказался об угрозе со стороны России
23:22
Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор: о чем говорили
23:11
Свитолина победила белорусскую Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона
23:04
Участники современной исторической реконструкции рядом с памятным знаком на поле Конотопской битвы в Шаповаловке
Этот день в истории: в Конотопской битве Выговский разгромил войско московитов
22:40
Зеленский еще не решил, ехать ли на саммит НАТО, - Стефанишина
22:36
Эксклюзив
На оккупированной части Херсонщины россияне превращают дома эвакуированных людей в казармы, - Чубаров
22:20
"Нам будет достаточно победы": Зеленский о дальнейшей поддержке США
22:19
Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, - Зеленский
22:05
Резников показал испытания украинской станции радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV