Россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области: повреждены здания предприятия
Российская армия направила четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в городе Берислав Херсонской области
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Как отмечается в сообщении, около 16:00 враги направили четыре управляемых авиабомба на территорию промышленного предприятия в Бериславе. В результате повреждены металлические конструкции здания и крыша цеха.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
- Российская армия 2 апреля 20 раз открывала огонь по мирным населенным пунктам Херсонщины, в том числе и по жилым кварталам областного центра. За сутки враг выпустил 131 снаряд, в результате обстрелов погиб мирный житель
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