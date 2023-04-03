Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Как отмечается в сообщении, около 16:00 враги направили четыре управляемых авиабомба на территорию промышленного предприятия в Бериславе. В результате повреждены металлические конструкции здания и крыша цеха.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.